La nuova edizione di Amici finisce di nuovo al centro delle polemiche. In questo caso a dividere l’opinione del pubblico è la ballerina Giulia Stabile. La ballerina viene preparata dall’insegnante Veronica Peparini. L’allieva è particolarmente talentuosa ed è riuscita ad accattivarsi più di una volta il favore del pubblico e dei giudici.

Sono diverse settimane ormai che la ragazza si piazza in cima a tutte le classifiche di preferenza redatte sulla base dei voti dei telespettatori. Giulia è riuscita anche a vincere la prova TIM di settimana in settimana e proprio tutti questi avvenimenti hanno portato il pubblico a pensare che la redazione del talent tenda a favorirla. A ricevere tali accuse è stata Raffaella Mennoia, una delle più note e affermate autrici delle trasmissioni firmate Maria De Filippi.

La redattrice di Amici è da sempre il braccio destro di Maria e aveva recentemente condiviso un video raffigurante una delle esibizioni di Giulia (andata in onda nella settima puntata del serale). A partire da questo contenuto, apparentemente innocente, si è scatenata la bufera. La Mennoia viene accusata di favoreggiare la concorrente e quindi di non essere stata neutrale e onesta nei confronti degli altri partecipanti al talent.

Davanti a queste accuse la donna ha deciso di rispondere una volta per tutte in maniera chiara e inequivocabile tramite Instagram stories. Infatti, leggere i commenti che il suo post ha provocato ha ovviamente acceso un campanello d’allarme nella redattrice. Raffaella ha voluto chiarire di non aver mai parteggiato per nessuna allievo.

Anzi, Raffaella spiega come sia sua abitudine postare un video di tutti quanti quelli che arrivano nel programma e dimostrano di avere un vero talento: “Mi è molto dispiaciuto che qualcuno di noi abbia scritto male di Giulia perché. La ballerina, dovrebbe essere presa d’esempio. Dovrebbe essere d’aiuto a molte ragazze che, come lei, sono state bullizzate. Sono state bullizzate perché non si sono sentite belle. Giulia ha fatto una lungo lavoro su se stessa quest’anno e mi dispiace leggere certe cose”.