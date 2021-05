UeD, come di consueto, anche questo sabato negli studi sono state registrate le nuove puntate che andranno in onda la prossima settimana. A quanto pare i prossimi episodi vedranno come protagonista Armando Incarnato. Il cavaliere è chiamato a centro studio insieme a 3 da me.

La prima a prendere la parola e Patty, che racconta come procede la conoscenza con Incarnato. I due hanno cenato insieme per poi salire in camera, dove si sono scambiati teneri baci senza però arrivare all’intimità. Poi la dama racconta che Armando le avrebbe domandato cosa avrebbe raccontato alla redazione, invitandola a non raccontare delle tenerezze che si sono scambiati.

Secondo Armando quanto avvenuto in hotel sarebbe dovuto rimanere tra lui e Patty per due motivi. La dama spiega che lui avrebbe fatto una pessima figura con le altre due donne che sta frequentando, mentre lei sarebbe apparsa come una donna “facile”. Una piccola bugia sarebbe stata senza dubbio la scelta migliore per entrambi, secondo il cavaliere.

Incarnato a quel punto ha fatto il suo ingresso nello studio di UeD di Maria De Filippi e, come da copione, nega tutte le affermazioni fatte da Patty circa la loro cena. Come se non bastasse, il cavaliere gira tutte quante le accuse al mittente e afferma che la dama in realtà sarebbe fidanzata e avrebbe in corso altre conoscenze al di fuori del programma. Armando attacca duramente Patty e inveisce intimandole di rimanere al suo posto e di non prendersi troppa confidenza con lui.

Queste parole scateno la furia di Maria. La conduttrice evidenzia ad Armando che Patty ha tutto il diritto di dire ciò che vuole, dopo che lui l’ha portata in camera d’albergo. La De Filippi non dubita neanche un secondo delle parole della dama e, anzi, ricorda che Armando spesso mente. Dopodiché la padrona di casa chiede insistentemente ad Incarnato di dire la verità e solo allora il cavaliere ammette quanto accaduto con Patty.