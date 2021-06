Amici di Maria De Filippi è tra i format più seguiti del momento. Gli allievi della scuola di canto e balletto della Mediaset hanno delle egregie qualità e molti sono in grado di toccare il cuore del pubblico. Tra questi, sicuramente, non si può dimenticare Giulia Stabile, aspirante ballerina della scorsa edizione.

Fonte Google

Il talento e la grinta di Giulia l’hanno resa una delle protagoniste della stagione del format e le hanno assicurato il podio. Recentemente, la Stabile è stata intervistata da Vanity Fair ed ha rivelato qualche novità circa il suo futuro. La ballerina è molto giovane ma è riuscita ad attirare su di sé le attenzioni dei professionisti.

Fonte Google

È proprio questo che le ha assicurato delle proposte lavorative di spicco, di cui Giulia ha parlato nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale. Dopo aver vinto la scorsa edizione di Amici, Giulia ha ancora molte cose da fare prima di poter entrare a pieno titolo nel mondo della danza.

La ragazza è molto giovane e proprio per questo intende continuare e portare a termine gli studi, oltre a prendere la patente di guida. Insomma, il percorso che Giulia dovrà affrontare è ancora molto lungo, ma sicuramente ha dimostrato di avere il carattere per poter superare tutte le sfide. Ma torniamo a noi. Parlando del futuro, la ballerina ha rivelato che vuole continuare a perfezionare le tecniche di danza, magari a Los Angeles, ma non è tutto.

Fonte Google

Ai microfoni di Vanity Fair, Giulia ha rivelato che entrerà a far parte del corpo di ballo dei professionisti di Amici. Maria De Filippi, a quanto pare, l’avrebbe voluta a tutti i costi tra i suoi collaboratori. Sicuramente anche la Stabile stessa si sarà sentita lusingata ed onorata da questa proposta. Maria, d’altro canto, è sempre stata di supporto e di sostegno per Giulia. Non era difficile immaginare che Queen Mary decidesse di affidarle un posto nel suo team, dopo la meritatissima vittoria.