Lutto per Alessandro Cavallo viene a mancare la cognata Erika appena 33enne

La finale di Amici 20 aveva visto Alessandro Cavallo come finalista. Attualmente, purtroppo, l’ex allievo della scuola di Maria De Filippi sta trascorrendo dei tragici momenti, stretto nel cordoglio insieme alla sua famiglia. Purtroppo, la cognata del ballerino pugliese è passata a miglior vita all’età di soli 33 anni.

La donna si chiamava Erika Zecca, ed era sposata con Vincenzo Cavallo, il fratello dell’ex volto del talent show di canale 5. La coppia aveva due bambini, che adesso piangono la madre. Tutto il paese di Latiano, posto di origine della donna venuta a mancare tragicamente, è stretto nel dolore per la scomparsa di Erika.

La donna, purtroppo, e morta a causa di una malattia degenerativa. Era stata proprio lei ad insistere e ad invogliare Alessandro a continuare a seguire la sua passione: la danza. A raccontarlo era stato lo stesso ballerino di Amici durante l’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo. Lei lo spronava in quanto, proprio la sua passione per il ballo, l’aveva portata a diventare insegnante.

Erika e il fratello di Alessandro, infatti, gestivano insieme una scuola di danza. Tommaso Cavallo, un membro della famiglia, ricorda l’amata scomparsa sui social con queste parole: “Latiano tutta piange una giovane vita spezzata, una ragazza buonissima e dolce, una moglie innamoratissima e una madre esemplare. Mi dispiace troppo, non è giusto tutto questo. Eri stata tu a far incontrare le mie nipotine con il loro idolo Alessandro, con dolcezza infinita. Ti sia lieve il Cielo, veglia sulla tua meravigliosa famiglia adesso”.

Erika e Alessandro erano molto uniti, e lei credeva molto nel suo potenziale e lo sopportava in qualunque momento anche sui social. Nella finale di Amici 20 la cognata aveva commentato la mancata Vittoria di Alessandro con queste parole: “Hai vinto tu per tutti. E ora inizia per te un sogno che mi auguro con tutto il cuore, cognato mio, sia fatto di gioia e amore e che Dio ti benedica ogni giorno della tua vita“.