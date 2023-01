Amici, guai per alcuni allievi: il fattaccio compiuto durante la notte di Capodanno non è passato inosservato

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi i colpi di scena non mancano mai. In queste ultime ore sta circolando una notizia che potrebbe mettere nei guai alcuni allievi della scuola. Stando a quanto emerso, non sono passati inosservati alcuni misfatti compiuto in casetta durante la notte di Capodanno. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Mercoledì 11 gennaio si è svolta una nuova registrazione di Amici di Maria De Filippi. Quanto successo durante la puntata non è di certo passato inosservato. Stando a quanto emerso, pare che la trasmissione sia iniziata con alcuni banchi vuoti. Si tratta di quelli di Wax, Tommy Dali, Samu, Maddalena, Valeria e NDG. Il motivo? Scopriamolo insieme.

Voci in circolazione affermato che durante la notte di Capodanno in casetta siano accaduti dei fatti a dir poco gravi. Stando a quanto emerso, pare che lo scorso 6 gennaio la produzione del programma sia venuta a conoscenza di fatti che hanno maturato nei professori la decisione di eliminare e di mandare in sfida i proprio allievi.

Questo è quanto si legge riguardo le anticipazioni della registrazione dell’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi:

Maria De Filippi ha espressamente detto che i professori hanno avuto un video in visione, ma per rispetto del pubblico e dei ragazzi non sarebbe mai andato in onda.

In seguito a quanto emerso, Rudy Zerbi ha deciso di eliminare definitivamente Tommy Dali, interrompendo dunque il suo percorso nella scuola. Gli altri allievi assenti nei proprio banchi sono andati in sfida immediata ed hanno avuto la meglio.

Attraverso il provvedimento in questione Cricca è potuto finalmente rientrare nella scuola in seguito all’eliminazione di Valeria. Per quanto riguarda Samuel, invece, la sua sfida è congelata. Il giudice della sfida ha infatti ammesso di essere in difficoltà nella scelta ed ha rimandato la decisione alla prossima settimana.