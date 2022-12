Rudy Zerbi, sapete in cosa è laureato? percorso totalmente diverso da quello che fa oggi

Rudy Zerbi si è fatto largo negli ultimi anni nel mondo della televisione ed oggi possiamo dire che è uno dei volti più conosciuti di Canale 5. La sua partecipazione ad Amici e a Tu si que vales è ormai fissa. Rudy, all’anagrafe Rodolfo, ha saputo conquistare tutti con la sua simpatia e la sua tendenza a mettersi in gioco anche in simpatici siparietti.

Fonte: web

Ma quando c’è da diventar seri, Zerbi lo fa con la competenza che lo contraddistingue. Lui è un noto produttore discografico nonché critico musicale. Lavora da anni in questo ramo artistico ed oggi si può dire di essere un grande conoscitore.

Prima di approdare a Canale 5 nei programmi di Maria De Filippi, Rudy ha lavorato per un lungo periodo alla Sony prima come produttore discografico e poi come amministratore delegato. Ha anche un passato da speaker a Radio Deejay.

Da qualche anno si è venuto anche a sapere che il suo papà naturale è un personaggio molto famoso della televisione italiana: Davide Mengacci. In diverse interviste Rudy ha confessato di averlo saputo soltanto nel 2001 quando la madre, credendosi sul punto di passare a miglior vita, confidò al figlio il segreto. Oggi è padre anche di 4 splendidi figli: Tommaso e Luca avuti dalla prima ex moglie Simona, Edoardo avuto da Carlotta, Leo invece da Maria.

Eppure c’è un aspetto della vita privata di Rudy che probabilmente non conoscerai. Zerbi è infatti laureato, ma ad una facoltà del tutto diversa dal lavoro che ha poi deciso di svolgere. Dopo gli studi al liceo linguistico nella città di Rapallo, Zerbi si è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza laureandosi con successo.

Ebbene sì il caro Rudy Zerbi è un dottore in legge anche se ha deciso alla fine di fare un altro lavoro.