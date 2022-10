Amici, il clamoroso appello di un’ex concorrente: “Cercasi lavoro per pagare i riscaldamenti”

Senza ombra di dubbio Amici di Maria De Filippi è uno dei programmi più amati di sempre. Nel corso degli anni il suo successo è aumentato in maniera esponenziale e sono molti gli allievi che, dopo essere usciti dalla scuola, hanno riscosso una popolarità incredibile. In questo caso non possiamo non fare i nomi di Emma Marrone e Alessandra Amoroso.

Peccato però che tanti altri allievi della scuola più amata d’Italia non hanno trovato il successo sperato. Nel corso delle ultime ore non è passato inosservato sui social un appello lanciato proprio da un’ex concorrente del programma. Si tratta di Lidia Cocciolo, cantante che ha partecipato alla seconda edizione di Amici con il grande sogno di diventare una cantante.

Dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, all’epoca conosciuto con il nome di Saranno Famosi, Lidia ha continuato a coltivare il suo sogno. Ha studiato recitazione ed è apparsa in numerose fiction di successo come, per esempio, L’ultima ruota del carro, Don Matteo, Distretto di Polizia 9 e Braccialetti Rossi. Inoltre Lidia ha partecipato a parecchi spot televisivi.

Amici, l’appello di Lidia Cocciolo: “Cerco lavoro part-time per pagare il riscaldamento”

Nel corso delle ultime ore un appello che Lidia Cocciolo ha lanciato sui social sta interessando i principali giornali di cronaca rosa. L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, mamma di due bambini, ha confessato di essere alla ricerca di un lavoro part-time.

Queste sono le parole che l’ex cantante ha scritto sulla sua pagina Instagram:

Cercasi lavoro part-time. Tocca pagare il riscaldamento. Sono seria. Grazie.

Il messaggio lanciato dall’ex cantante non è passato inosservato, dal momento che nelle parole di Lidia si rispecchiano moltissime persone.

Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina e le sanzioni applicate alla Russia, la questione gas è infatti diventata particolarmente delicata per il nostro Paese.