Amici, le prime parole di Mattia Zenzola dopo la vittoria: ecco cosa ha dichiarato il ballerino

Domenica 14 maggio è andata in onda la finalissima della 22esima edizione di Amici di Maria De Filippi che ha visto il trionfo di Mattia Zenzola. Il ballerino ha avuto la meglio sulla cantante Angelina Mango, battendola al televoto finale.

È Mattia Zenzola il vincitore della 22esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il ballerino, seguito sin dal suo primo ingresso nella scuola da Raimondo Todaro, è riuscito a portarsi a casa il montepremi di 150 mila euro, oltre il montepremi di 7 mila euro offerti da Marlù.

Un’emozione enorme quella provata da Mattia Zenzola dopo la vittoria del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi. Dopo essere stato proclamato vincitore, il ballerino ha rivelato di essere cresciuto molto all’interno della scuola ed ha voluto dedicare la vittoria ai suoi genitori che non hanno mai smesso di credere in lui. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Qui dentro mi sono impegnato in una maniera assurda. Ho combattuto tanto anche contro le mie paure, le mie incertezze. Ci sono stati tanti momenti dove mi ha battevo un po’, però poi ho trovato sempre la forza di rialzarmi da solo. Sono capitati momenti dove pensavo di non star facendo le cose nella maniera giusta, però l’importante è la testa, la mentalità.

E, continuando, il vincitore della 22esima edizione di Amici di Maria De Filippi ha poi aggiunto:

Se sei forte di testa è tutto più semplice. Al momento della carta avevo accanto a me una persona che stimo tanto, quindi in core mio già essere qui oggi in finale è una vittoria. Il Mattia dell’anno scorso è un Mattia diverso. Diciamo che ora mi sento più cresciute più consapevole sotto tanti aspetti.tutto questo grazie a questo programma. Quando ritorno a casa abbraccio la mia mamma, il mio papà. Non vedo l’ora di vedere tutte le persone che mi vogliono bene.