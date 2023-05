Uomini e Donne, Maria De Filippi richiama Riccardo Guarnieri: il motivo

Riccardo Guarnieri è stato il protagonista indiscusso dell’ultima puntata di Uomini e Donne. Il cavaliere pugliese, dopo il confronto avuto con la dama Giusy, è stato messo sotto accusa da Maria De Filippi, la quale è intervenuta facendogli notare l’atteggiamento poco corretto che ha assunto.

La frequentazione tra Riccardo Guarnieri e Giusy non è andata a buon fine. La dama ha rivelato di voler chiudere la conoscenza con il cavaliere pugliese a causa di alcuni atteggiamenti poco carini che ha assunto nei suoi confronti. Queste sono state le sue parole:

Da quando sono arrivata in albergo, lui carino, ma è tutto un riprendere. C’erano già state le sue battute su delle ragazze. Io non sono gelosa di una donna, ma mi fa sorridere perché sei un uomo mediocre. La goccia che fa traboccare il vaso è nel locale. Lui parla di tutt’altro. Passa la cameriera, carina, sono la prima a dirlo , e lui dice ‘che bocconcino’. Al che mi riviene il magone. Ci rimango male. In albergo viene da me e mi chiede se mi sono calmata. Voleva un approccio fisico e questo era il suo modo di fare pace.

E, continuando, Giusy ha aggiunto:

L’ho mandato via. Io mi rimetto in discussione e vado al quarto piano da lui. Al suo approccio, ennesimo, abbiamo avuto un rapporto intimo. Abbiamo dormito insieme. L’indomani si fa colazione insieme. A colazione lui ripesca i discorsi della sera prima. Da lì si è innervosito, ce ne siamo andati in camera. Dovevamo uscire, mi ha fatto aspettare…

Le parole della dama non sono per niente piaciute a Riccardo Guarnieri che ha rivolto alla donna un atteggiamento poco carino, provocando in questo modo la dura reazione di Maria De Filippi. La conduttrice si è rivolta al cavaliere con queste parole: