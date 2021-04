Amici, Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano: esplode una brutale discussione

Maria De Filippi mostra, nei nuovi esclusivi appuntamenti serali di Amici, tutto ciò che ti aspetti dal talent più seguito del piccolo schermo. L’ultimo episodio è stato decisamente scoppiettante e estremo. Tra Lorella Cuccarini e l’insegnante Alessandra Celentano è ancora una volta bufera di improperi e parole tutt’altro che simili ai complimenti.

In effetti, tra le due colonne portati del programma di Queen Mary non è mai corso buon sangue: spesso Lorella e Alessandra si punzecchiano e si stuzzicano a vicenda. Di certo le cose non sono andate diversamente nello scorso appuntamento serale del programma. La prima stoccata è arrivata dalla maestra di ballo Alessandra, che ha deciso di lanciare una competizione alla collega, come di consueto.

La gara, come c’era da aspettarsi, è ovviamente tra Serena e Martina. Immancabilmente, Alessandra Celentano che non ha potuto fare a meno di criticare l’esibizione di Martina. Allora Lorella Cuccarini ha dato di matto: non sopporta che la Celentano sputi sentenze prima ancora che la sua allieva si sia esibita.

A quel punto anche Alessandra si è infervorata e alzando i toni, ha replicato: “Tu fai quello che vuoi che io faccio quello che voglio”, per poi aggiungere: “Se devi fare la maestrina. Visto che devi dire quando dobbiamo parlare e quando no”. La Cuccarini si mostra ferma nelle sue convinzioni e replica con tenacia e una certa rabbia: “Non trovo di buon gusto parlare durante una sfida”. Dopodiché, Lorella ha aggiunto un’accusa alla collega: “Lo fai per portare acqua al tuo mulino”.

Alessandra Celentano però non ha interrotto la sua pioggia di critiche verso l’allieva, arrivando addirittura a dichiarare che Martina imiti Francesca, che nell’accademia di Amici è una ballerina professionista. Proprio per questo lo scontro ha continuato a svolgersi davanti agli occhi attoniti dei presenti. La Cuccarini conclude il discorso dicendo: “Non mi è piaciuto quello che hai detto”.