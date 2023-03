Amici, Maria De Filippi da applausi: il gesto nei confronti degli allievi della scuola ha commosso tutti

Durante l’ultima registrazione di Amici di Maria De Filippi Cricca è finito al centro di una vera e propria polemica. L’atteggiamento del cantante nei confronti di Charlie Rapino non è per niente piaciuto ai professori della scuola. Per questo motivo la maestra Lorella Cuccarini ha convocato Cricca in aula per fare due chiacchiere con lui.

La maestra di canto, durante la conversazione con il suo allievo, ha rivelato di essere d’accordo con le parole che Charlie Rapino ha speso nei suoi confronti. In seguito Lorella Cuccarini ha ripreso Cricca per l’atteggiamento che ha avuto nei confronti del giudice.

Queste sono state le parole che la maestra di canto ha rivolto al suo allievo:

Intanto ti dico che se tu ti trovi davanti a una persona significa che c’è un motivo. Tu conosci la storia di Charlie Rapino? Se l’hanno chiamato c’è un motivo. Se lui ti dice una cosa, l’atteggiamento deve essere quello di fare tesoro di ciò che ti viene detto e di capire se si è sbagliato e dove. Tu hai avuto una reazione che io non ho capito.

E, continuando, Lorella Cuccarini ha aggiunto:

Hai dato un segnale come se non te ne fregasse nulla del giudizio che ti stava dando un addetto ai lavori. Della serie ‘io vado avanti come un kamikaze’. Se sei in una scuola devi stare ad ascoltare chi hai davanti. Io però la penso proprio come Charlie, questo inedito è troppo debole per te. Già il primo inedito non era andato bene, poi il secondo ok, ma al terzo non puoi sbagliare. Se io ti dico ‘proviamo un’altra roba tu mi devi stare a sentire’. Sei stato un po’ capoccione e presuntuoso.

Amici, Maria De Filippi interviene in casetta per consolare Cricca

Dopo la conversazione avuta con Lorella Cuccarini, Cricca è rientrato in casetta dove non è riuscito a trattenere le lacrime. Proprio in questo momento Maria De Filippi è intervenuta per consolare l’allievo. Queste sono state le sue parole: