Lorella Cuccarini svela il segreto per avere un fisico perfetto

Senza alcuna ombra di dubbio, Lorella Cuccarini è uno dei personaggi famosi più amati e stimati nel mondo della televisione italiana. In occasione dell’esibizione nella 73esima edizione del Festival Di Sanremo sulle note di “La notte vola”, la showgirl si è mostrata sul palco del Teatro Ariston con un fisico perfetto. Ma qual’è il segreto per mantenersi sempre in forma? A soddisfare i più curiosi ci ha pensato lei stessa. Scopriamo insieme tutte le sue dichiarazioni.

Lorella Cuccarini lascia tutti senza parole al Festival Di Sanremo. In occasione della quarta serata delle kermesse canora, i 24 artisti in gara si sono esibiti al Teatro Ariston duettando con una serie di ospiti speciali.

Durante la serata Cover, la Cuccarini ha cantato il brano “La notte vola” insieme a Olly. Sul palco del Teatro Ariston, la showgirl è apparsa con un fisico perfetto e ha dimostrato di avere la grinta e l’energia di 35 anni fa.

Alla luce di questo, in molti si sono chiesti quale sia il suo segreto per mantenere un fisico così tonico. A svelare la verità è stata lei stessa in occasione di un’intervista rilasciata a “Vanity Fair”. Queste sono state le sue parole:

La regola fondamentale per me è la costanza: fare anche poco, ma tutti i giorni. In quest’ultimo anno alterno lezioni di Metabolico e di Calisthenics, due discipline che si avvicinano molto alla preparazione atletica per la ginnastica artistica: un’ora al giorno. Altro consiglio è quello di camminare. Se non si ha tempo per andare in palestra, basta una mezz’ora al giorno, ad una bella andatura: è un toccasana. Inoltre, io per stare in forma e mantenere alto il metabolismo, mangio 5 volte al giorno.

Lorella Cuccarini: il look al Festival Di Sanremo 2023

Al festival condotto da Amadeus, Lorella Cuccarini è stata la prima a scendere le scale del teatro con un paio di calze a rete. In occasione della serata Cover, la donna ha indossato un mini dress total black il quale risaltava le sue gambe snelle e atletiche. Avere 57 anni e non sentirli, è questa l’impressione che ha dato la Cuccarini a tutti i telespettatori italiani.