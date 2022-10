Amici, Maria De Filippi elegantissima con un tailleur avorio: ecco marca e prezzo

Maria De Filippi elegantissima ad Amici. Nel corso dell’ultima puntata la conduttrice ha sfoggiato in puntata un bellissimo e raffinato tailleur avorio che non è passato di certo inosservato, catturando l’attenzione dei fedeli telespettatori del programma. Ma sapete quanto costa il look sfoggiato da Maria De Filippi ad Amici? Il prezzo è da capogiro, non ci crederete.

Nell’ultima puntata di Amici, Maria De Filippi non è passata inosservata per l’elegante outfit sfoggiato. La padrona di casa questa volta ha optato per un bellissimo tailleur avorio che ha catturato l’attenzione di tutti. Ma di che marca è e quanto costa l’outfit sfoggiato da Maria? Scopriamolo insieme.

Stando alle indiscrezioni, pare che il tailleur bianco che Maria De Filippi ha sfoggiato ad Amici porti la firma di Alexander McQueen. Nel dettaglio, il completo è composto da un blazer e pantaloni in crepe. La giacca è caratterizzata da spalline imbottite, da bottoni e da un doppio spacco.

Per quanto riguarda i pantaloni, invece, sappiamo che sono caratterizzati da gancio e da una zip a scomparsa, oltre che due tasche laterali. Nonostante questi dettagli, il tailleur sfoggiato ad Amici dalla regina della televisione ha catturato l’attenzione di tutti soprattutto per quanto riguarda il prezzo.

Inutile dire che il costo del tailleur sfoggiato da Maria De Filippi non è alla portata di tutti. Sbirciando sul sito del famoso brand, infatti, è possibile osservare che i pantaloni del tailleur hanno costo di 690 euro. Per quanto riguarda il blazer, invece, il sito della casa di moda informa che la giacca ha un prezzo di 1590 euro.

In totale, dunque, il tailleur firmato Alexander McQueen ha un valore superiore a 2000 euro. A questo costo, poi, vanno aggiunti quelli delle scarpe, degli accessori e della t-shirt che Maria De Filippi ha deciso di indossare sotto la giacca. Insomma, il prezzo dell’outfit è davvero eccessivo e di certo non è alla portata di tutti.