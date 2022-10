Maria De Filippi, il look costoso a Tu Si Que Vales: il prezzo dei jeans è da capogiro

Maria De Filippi non ha badato a spese per il look sfoggiato a Tu Si Que Vales, ecco la cifra da capogiro

Senza alcuna ombra di dubbio Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate e stimate nel mondo della televisione italiana. In occasione delle puntata più recente di Tu Si Que Vales, la regina di Canale 5 ha sfoggiato un look molto costoso. A non passare in osservato al pubblico sono stati i jeans. Scopriamo insieme il prezzo da capogiro.

Maria De Filippi non ha badato a spese per il look indossato nella puntata di Tu Si Que Vales andata in onda sabato 22 ottobre 2022. La celebre conduttrice è solita indossare abiti griffati ma questa volta ha sborsato una cifra da capogiro per inserire un paio di jeans nel proprio gaurdaroba.

Infatti, il capo d’abbigliamento in questione non è passato di certo in osservato ai telespettatori del celebre reality show. Si tratta di un paio di denim a zampa di elefante caratterizzati da una stampa floreale e multicolor. La moglie di Maurizio Costanzo ha deciso di abbinare il tutto ad una camicietta color oro.

Ma quanto ha sborsato la De Filippi per indossare i denim in questione? I jeans appartengono alla lussuosissima casa di moda Coute de la Liberté e il loro prezzo si aggira intorno ai 3000 euro, per essere più precisi 2971 euro. Si tratta di una cifra da capogiro non accessibile a tutti. D’altronde la conduttrice ama inserire nel proprio guardaroba abiti griffati tra cui anche quelli del celebre brand di lusso francese Yves Saint Laurent.

Maria De Filippi si commuove per l’esibizione di Antonietta Messina a Tu Si Que Vales

Nella puntata di Tu Si Que Vales andata in onda sabato 22 ottobre, ad attirare l’attenzione più di tutte è stata la performance di Antonietta Messina. La concorrente malata di cancro si è esibita sulle note di “Vita” travolgendo di commozione i giudici, il pubblico e i conduttori.