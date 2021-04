Amici, Maria De Filippi furiosa sgrida Rudy Zerbi: “La tua collega sta parlando, smettila!”

Nuova puntata del serale di Amici ieri sera su Canale 5. Tanti gli episodi successi nel corso della serata. Al di là della gara ci sono stati anche alcuni momenti divertenti che hanno visto protagonisti i giudici e gli insegnanti. Vale la pena sottolineare quello che ha visto protagonista Rudy Zerbi, vittima del fascino della ballerina Francesca Tocca ma beccato in flagrante da Maria De Filippi.

Fonte: Mediaset

La Tocca era stata chiamata a dare una dimostrazione di un numero di danza. Vestita con uno striminzito abito di colore oro, ha attirato l’attenzione di Zerbi che l’ha fissata ininterrottamente per tutta la durata dell’esibizione. Peccato per lui che la padrona di casa Maria De Filippi si sia accorta e glielo ha fatto notare.

La conduttrice ha interrotto improvvisamente le parole di Alessandra Celentano sul numero imminente: “Scusa, so che stai facendo un discorso serio e te lo faccio rifare, ma volevo dire a Zerbi di smetterla di fissare Francesca! La tua collega sta parlando e tu guardi Francesca fisso! Rudy, smettila!”. Lui ha confermato la fascinazione per la bella professionista, con il cartello “Sto volando” al termine della sua esibizione. Francesca Tocca è ballerina professionista di Amici da diversi anni. In passato è stata sposata con il collega Raimondo Todaro con cui ha aperto una scuola di danza.

Fonte: Mediaset

Amici, la sfida tra Martina e Serena

La sfida in cui la Tocca ha fatto la dimostrazione di danza è stata quella tra Martina Miliddi contro Serena Marchese in un numero di ballo latinoamericano per il guanto di sfida lanciato da Alessandra Celentano.

Fonte: Mediaset

L’insegnante si è detta certa di dimostrare che Martina non è abbastanza talentuosa, neppure nel settore in cui si applica 16 anni. Serena si è invece esibita nel latinoamericano per la prima volta in carriera: “Il mio intento era dimostrare che Martina non merita di stare qua”, ha spiegato la Celentano. I giudici, però, non hanno condiviso del tutto il suo pensiero, dal momento che hanno deciso di premiare Martina.