Non c’è pace tra Rudy Zerbi e Arisa nel serale di Amici. I due protagonisti del talent di Maria De Filippi non si smentiscono e anche nella scorsa puntata hanno finito col battibeccare in diretta. Non che questa sia una novità per il pubblico e i fan. Tra Arisa e Rudy è un susseguirsi di scherzi e prese in giro e lo stesso è stato nella puntata del 24 aprile.

In questo caso, però, è stato Zerbi a lasciare tutti di sasso, sfidando la collega in una gara di danza. Arisa stessa è rimasta molto sorpresa dal guanto lanciato dal giudice. La gara di ballo, in ogni caso, coinvolgeva Francesca Tocca e Umberto in una dimostrazione. I due ballerini sembrano trovarsi in evidente difficoltà eseguendo la coreografia ideata da Zerbi, tanto che Maria De Filippi è intervenuta ed ha esclamato: “Rudy tu dovresti ballare come Umberto? C’è un problema di fondo”.

E in effetti sì, il problema c’è. La coreografia di Rudy è molto sensuale e spinta. Arisa, dopo aver visto l’esibizione dei ballerini professionisti è sembrata molto titubante e a disagio: “Perché non lo fai con la Celentano se hai voglia di ballare così?”. La De Filippi allora ha aggiunto il suo carico, sottolineando: “Un ballo così promiscuo”.

Inizialmente Arisa cerca di rifiutarsi, suggerendo un’esibizione con meno contatto e meno sexy, ma alla fine l’insegnante ha ceduto, accettando la sfida di Rudy con grande sorpresa di tutti i presenti. La cantante sembrava già pronta a ballare, mentre tutti la guardavano a bocca aperta apprestarsi all’esibizione sul cubo.

Proprio quando la regia di Amici stava per far risuonare la colonna sonora dell’esibizione nello studio, Zerbi ha fermato tutto e ha rivelato: “Era uno scherzo”. Un altro scherzo riuscito bene per il giudice: Arisa è sicuramente rimasta sbigottita e piccata.