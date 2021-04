In questi giorni la nota cantante e professoressa di Amici, Arisa, ha preso parte ad uno spot diretto dal regista Enrico Maria Lamanna. Lo spot è stato realizzato per dare sostegno a cinema, teatri e concerti. Nel cortometraggio, in cui sono presenti molti personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, la nota cantante interpreta il ruolo di una cassiera.

Nel cortometraggio Arisa, realizzato in collaborazione con Orogel, Arisa interpreta una cassiera amante del canto. Allo spot hanno preso parte anche molti volti noti appartenenti al mondo dello spettacolo. Raul Bova, sua moglie Rocìo Morales, Carolina Crescentini, Gianmarzo Tognazzi e molti altri sono stati anche loro protagonisti del cortometraggio.

Arisa, l’amore ritrovato con Andrea Di Carlo

In queste settimane Arisa si è ritrovata al centro del gossip insieme al suo compagno Andrea Di Carlo. Infatti, la fine della storia d’amore con il noto manager è stata molto chiacchierata dalle cronache rosa. Ricordiamo che, dopo l’intervista rilasciata dalla nota cantante a Domenica In, il suo compagno aveva deciso di chiudere definitivamente la relazione.

Ad oggi, però, sembra esserci stato un ritorno di fiamma. Infatti, sembra che la coppia abbiamo ritrovato un nuovo equilibrio che li ha portati a vivere il loro rapporto nella serenità e nell’amore più totale. Inoltre, i due sarebbero dovuti convolare a nozze a settembre 2021.

Dopo la separazione e l’avvenuta riappacificazione, non è chiaro se i fiori d’arancio tra Arisa e il suo compagno ci saranno ancora. Sono molti i fan della coppia che si chiedono se i due convoleranno a nozze. Per il momento, però, i diretti interessati non hanno lasciato a riguardo alcuna dichiarazione.