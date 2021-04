Arisa e Andrea Di Carlo, è di nuovo amore: la foto del bacio

Dopo la rottura della loro storia d’amore, sembra essere tornato finalmente il sereno tra Arisa e il manager Andrea Di Carlo. I due, infatti, sono apparsi in uno scatto pubblicato sui social in cui appaiono più felici e innamorati che mai. Ecco la foto del bacio tra la nota cantante e il manager dopo l’annuncio della definitiva separazione.

Arisa e Andrea Di Carlo sono tornati di nuovo insieme. A dimostrazione di ciò arriva lo scatto sui social pubblicato sulla pagina social del noto manager. I due, quindi, dopo la notizia della separazione sembrano essersi dati una seconda possibilità. Allo scatto del bacio pubblicato sulla sua pagina Instagram, Andrea Di Carlo ha accompagnato una breve didascalia:

Io non so che ne sarà di noi ma al momento siamo noi.

Tra le tante reazioni e messaggi di auguri per la coppia che si è ritrovata, spunta il commento della nota cantante che ha lasciato un cuore rosso sotto la foto del bacio.

L’intervista rilasciata da Arisa a Domenica In aveva mandato il suo fidanzato Andrea Di Carlo su tutte le furie. Tanto che il manager aveva preso la decisione di interrompere la relazione con la nota cantante. A riguardo si era espresso con queste parole:

A queste parole aveva poi aggiunto:

Per me è finita, non torno indietro. Il matrimonio è annullato, mi sono ripreso l’anello.