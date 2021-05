L’edizione di quest’anno di Amici si accinge ad arrivare alla conclusione. La prossima settimana è in programma la finalissima e vedremo chi trionferà tra Aka7even, Giulia, Sangiovanni, Deddy e Alessandro. Tre cantanti e due ballerini, ed un epilogo che potrebbe celare ancora tante sorprese. Tra i finalisti, infatti, sembra non esserci un vero e proprio favorito, e sarà questo particolare aspetto ad attirare l’attenzione fino alla fine.

Nel corso degli anni, sono stati tanti i talenti usciti dal programma che si sono affermati nel mondo dello spettacolo. Tra gli allievi storici del programma, c’è anche Anbeta Toromani, la ballerina di origine albanese di danza classica che si classificò seconda nell’edizione del 2002 quando il programma si chiamava ancora “Saranno famosi”, subito dopo Giulia Ottonello.

La ballerina, oggi 41enne, ha coronato il suo sogno con una carriera ricca di soddisfazioni calcando palchi prestigiosi e interpretando ruoli di rilievo in opere come Romeo e Giulietta, lo Schiaccianoci e Coppelia. Lei che ha iniziato a praticare ginnastica artistica sin da bambina e che poi a causa di un brutto infortunio, ha rischiato di doversi fermare.

Per un periodo di tempo, dal 2003 al 2012 Anbeta è stata anche nel cast di Amici come ballerina professionista. Poi ci sarebbe stato uno scontro con Maria De Filippi e da lì la decisione di abbandonare il programma. Secondo quanto rivelato da Solonotizie24 la presentatrice l’avrebbe ripresa per i suoi metodi non apprezzati dalla De Filippi:

“Chi fa il mio lavoro ha un livello diverso, i commenti deve farli a casa sua e non davanti ad un ragazzo di vent’anni. Rispetto voi ballerini professionisti e vi trovo bravissimi, ma ogni tanto vi lasciate andare nei commenti. Specie tu, Anbeta. Non fare l’étoile che prende e se ne va” – le disse Maria.

Dopo quel faccia a faccia, le presenze di Anbeta Toromani da Amici si sono affievolite e oggi è totalmente lontana dal talent.