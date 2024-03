Amici, spunta il nome del primo eliminato: l’anticipazione

Si avvicina il serale del noto programma televisivo Amici, condotto da Maria De Filippi, giunto alla sua 23ma edizione. Il talent show ha un incredibile successo sin dalla sue prime messe in onda e tiene sulle spine milioni di telespettatori che seguono con partecipazione le vicende dei giovani partecipanti. Dalle ultime indiscrezioni sulla registrazione della puntata si conosce già il nome del primo allievo eliminato.

I 15 partecipanti del programma si sfideranno in coreografie, esibizioni canore con difficoltà sempre maggiori e guanti di sfida che determineranno la vittoria di uno soltanto. I giudici di quest’edizione sono nomi noti nel mondo dello spettacolo: Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Gioffrè. Il programma si articola in due fasi. La prima in cui i prescelti vengono preparati e giudicati esclusivamente dai maestri. Successivamente si apre la fase dei serali e la competizione è aperta anche al grande pubblico.

Ayle è il cantante della squadra di Anna Pettinelli, che sfida la squadra capitanata da Rudy Zerby. Sarebbe lui il primo mandato a casa. Insieme a lui, al ballottaggio, troviamo Lil Jolie e Kumo. I protagonisti tra cambio di quadre e tensione per l’esibizione si contendono il posto nella scuola più esclusiva della televisione italiana. Da anni ormai seguiamo la sorte dei giovani protagonisti e, per molti di loro, la visibilità nel programma apre loro le porte del successo. Pensiamo ad Annalisa, Elodie, Amoroso, solo per citarne alcuni.

Il serale della 23ma edizione di preannuncia carico di bravura, scontri e colpi di scena e otterrà sicuramente altissimi livelli di ascolto. Dobbiamo attendere la messa in onda della puntata per scoprire chi effettivamente ha dovuto lasciare il banco vuoto. Voci attendibili parlano di Kumo.

Sabato 23 Marzo prende il via la fase del serale di Amici , quindi mancano poche ore alla scoperta ufficiale di chi avrà la possibilità di continuare ad inseguire i propri sogni e chi, invece, subirà la prima battuta d’arresto.

