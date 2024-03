Amici, storica ballerina del programma diventa nonna (ed è ancora bellissima)

Colonna portante del talent di Canale 5 in passato, oggi ha cambiato radicalmente vita

In un viavai di professionisti, Amici è un cantiere aperto, che premia il merito. I progressi compiuti dal programma nel corso degli anni di carriera sono sotto gli occhi di fan e critici. Tante stelle, emergenti o già consacrate, sono transitate nel talent show di Maria De Filippi, e qualche volto potrebbe essere stato dimenticato. Uno di questi è Maria Zaffino, soprannominato “l’angelo biondo”, una presenza iconica nel mondo della danza televisiva, che ha condiviso il suo vasto bagaglio di conoscenze durante la partecipazione alla trasmissione di Canale 5.

Amici: com’è oggi l’ex professore di danza

Anche se alle nuove generazioni il nome dirà (forse) poco, ha offerto un servizio prezioso nella scuola più sognata d’Italia. La sua storia recente rivela un capitolo emergente della sua vita. Infatti, è diventata nonna, trasformando il proprio ruolo da icona del ballo televisivo a una figura di affetto e sostegno per il piccolo Leonardo.

Maria Zaffino ha condiviso le emozioni provate circa la fine del percorso ad Amici. In seguito alla fine della collaborazione, ha un po’ risentito il contraccolpo. Chiusasi in sé stessa, ha tratto energia vitale dai fan e dal pubblico, determinanti nel farle recuperare fiducia in sé stessa e nel porsi un obiettivo. Sebbene quella parentesi appartenga al passato, l’indole artistica è rimasta, idem l’affetto nei confronti di Amici, un “vivaio” d’eccezione dov’è passato pure Gianni Sperti, di cui ci si ricorda ancora di un clamoroso scivolone. Qualora le dovessero chiedere di rifarvi capolino, accettare di buon grado.

Comunque, le giornate di Maria sono già abbastanza piene, indaffarata nel ruolo di nonna. La figlia Chiara, che continua a studiare danza, le ha regalato un nipotino che adora. Tenuto peraltro conto del talento della secondogenita Maya, il piccino di famiglia è circondato da persone legatissime al ballo. Chissà se anche lui ne sarà contagiato, finendo un giorno magari sui banchi di Queen Mary…