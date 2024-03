Uomini e Donne, paura per Gianni Sperti: caduta in diretta per l’opinionista

Certe immagini non possono essere cancellate dalla memoria. Correva il 2008 quando Gianni Sperti, all’epoca ballerino professionista della settima edizione di Amici, fece una rovinosa caduta, che allarmò tutti i telespettatori. Un volo micidiale, fortunatamente concluso con nessun danno particolarmente grave. Sui social la clip continua a imperversare, nonostante sia passata la bellezza di 15 anni dall’accaduto. Le condivisioni in rete tengono vivo il ricordo, anche a suon di battute. Ad esempio, dopo aver rivisto la scena un utente afferma: “Sempre un’emozione rivedere questo video!”.

Il rovinoso scivolone di Gianni Sperti

Nessuno è immune ai scivoloni, neppure Gianni Sperti (di recente ospite a Verissimo con la sorella Cinzia), oggi conosciuto soprattutto per il ruolo di opinionista a Uomini e Donne, di cui è da tantissimi anni una presenza fissa, accanto a Tina Cipollari. I più giovani faticheranno forse a ricordarlo, ma il suo approdo nel mondo dello spettacolo è avvenuto sotto altre vesti.

Spinto da un amore viscerale nei confronti della danza fin da giovane età, ha inseguito il proprio sogno di affermarsi sulla scena nazionale. Dopo aver studiato numerose discipline, così da sviluppare un talento poliedrico spendibile in differenti contesti, ha calcato il palcoscenico del celebre programma La sai l’ultima?, nel 1995.

Cinque anni più tardi è approdato su Canale 5, in qualità di membro della squadra di Amici. Dal 2006 al 2009 ha messo a disposizione il suo talento e la sua esperienza nella fortunatissima trasmissione di Maria De Filippi. Un anno prima dell’addio, durante una coreografia, una presa con un altro ballerino è andata a vuoto e Gianni Sperti perse l’equilibrio e precipitò a terra. Sia il pubblico presente in studio sia i fan da casa trattennerono il respiro per la paura, ma con la massima tenacia e professionalità, il buon Gianni seppe rialzarsi e completare la performance.