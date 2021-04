Nel corso del daytime di venerdì di Amici 20, una ballerina ha ricevuto un regalo molto particolare. Si tratta di Giulia Stabile, a cui è stato recapitato uno splendido abito di un blu intenso. Il vestito è un dono che le è stato mandato dalla signora Margherita: una telespettatrice del talent di Maria de Filippi che si è particolarmente affezionata a Giulia.

Proprio per questo, la donna avrebbe deciso di farle avere un oggetto molto importante per lei. Uno splendido abito molto elegante che Margherita aveva indossato negli anni ’20 ed era rimasto da allora a prendere polvere in un armadio. Ora, però, l’abito sembra aver preso nuova vitalità: “Te lo dono augurandoti un cammino bello e azzurro come il suo colore”.

Maria De Filippi è in collegamento con Giulia la ballerina di Amici e le annuncia: “C’è una signora che si chiama Margherita, che ha scritto una lettera per te. Non ha mai avuto a che fare con il ballo, ma guardando il programma ha iniziato a seguirti”. Giulia allora si precipita all’esterno e prende un pacco con un fiocco blu, affiancato da una lettera: “Cara cara Giulia, grazie per averti conosciuta e incontrata. Ti ho notata sin dall’inizio per la tua particolare risata e man mano ti seguivo. Mi sei entrata nel cuore. In te ho visto disagio, ingenuità, purezza e umiltà”.

E ancora: “Da tempo avevo sott’occhio quest’abito che mia mamma indossò poco meno di 100 anni fa. È morta circa 20 anni fa e lo ha indossato in un ballo tra il 1925 e il 1930. Era nell’armadio e aspettava un’occasione per essere donato a qualcuno. Ho pensato che la persona giusta sei tu. Te lo dono augurandoti un cammino bello e azzurro come il suo colore. Con affetto, Margherita”.

Giulia sembra contemporaneamente imbarazzata è commossa e subito corre in bagno per provarlo: il vestito le calza a pennello. “Sono senza parole, grazie, non so cosa dire. Mi ha detto parole bellissime e anche il vestito è bellissimo. Sono felice di essere arrivata in questo modo ad una persona della sua età, non me lo aspettavo” dice entusiasta.