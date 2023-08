Un nuovo amore per la famosa attrice italiana potrebbe esser arrivato già al capolinea dopo solo un mese. La nuova fiamma è infatti stata paparazzata in Puglia con una nuova misteriosa donna.

L’attrice in questione è Claudia Gerini che da circa un mese sembrava aver ritrovato l’amore con Riccardo Sangiuliano, ex marito di Nathaly Caldonazzo. Peccato però che il portale The Pipol abbia mostrato il Sangiuliano a Monopoli in compagnia di una famosa ristoratrice locale. I due erano in atteggiamenti abbastanza intimi. Come avrà reagito la Gerini?

Fonte: web

Al momento non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte dell’attrice ma le ultime notizie lascerebbero intendere che la storia tra lei e il manager imprenditore sia giunta già al capolinea.

“Nell’ultimo periodo Claudia Gerini, fotografata anche da diversi settimanali, sembrava aver ritrovato l’amore con il manager e imprenditore Riccardo Sangiuliano. Ma proprio pochi giorni fa lui era in giro per la città di Monopoli con una famosa ristoratrice locale in atteggiamenti intimi e sotto gli occhi di tutti. Storia al capolinea dunque? E Claudia lo sapeva?” – ecco quanto scritto da The Pipol.

Qualcuno ha commentato scrivendo: “Si era trattato di un semplice flirt”. Non c’è certezza visto che i due sono persone abbastanza riservate che difficilmente fanno uscire gossip sulla loro vita privata.

Chi è Riccardo Sangiuliano

Uomo molto riservato e non appartenente al mondo dello spettacolo, Riccardo è un imprenditore di origini napoletane. Si sa poco, solo che ha studiato Finanza aziendale alla Luiss e ha un master in “Value investing” alla Columbia University. Fino al 2016 ha lavorato per un istituto finanziario svizzero, oggi invece è Head of Asset Management di Assiteca Sim.

Tra i grandi amori della sua vita c’è quello con Nathaly Caldonazzo sbocciato poi in un matrimonio da cui è nata anche una bambina di nome Mia che a quanto pare ha un rapporto abbastanza difficile con il padre. “Mia ha un rapporto troppo difficile col padre. […] Crescerla non è stato facile” – disse la Caldonazzo nella casa del GF.