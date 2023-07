Claudia Gerini, il nuovo fidanzato è l’ex di una famosa collega? L’indiscrezione

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Claudia Gerini avrebbe un nuovo fidanzato. Il diretto interessato sarebbe l’ex marito di una famosa collega dell’attrice. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcun ombra di dubbio, Claudia Gerini è una delle attrici più amate e popolari nel mondo della televisione e del cinema italiano. Nel corso delle ultime ore, la donna è finita al centro della cronaca rosa e, questa volta, a render la protagonista di un gossip sono state alcune foto emerse in rete.

Nel dettaglio, la donna avrebbe ritrovato la serenità con un altro uomo. Ma chi sarebbe il nuovo compagno dell’attrice? Stiamo parlando di Riccardo Sangiuliano, ex marito di Nathaly Caldonazzo, nonché una famosa collega dell’attrice. A diffondere la notizia sui social è stato il settimanale “Chi“. Il giornale diretto da Alfonso Signorini ha anche pubblicato alcune foto che ritraggono la coppia insieme.

Dalle immagini in questione si comprende che tra Claudia Gerini e Riccardo Sangiuliano c’è molto intesa. Pertanto, l’ex marito di Nathaly Caldonazzo avrebbe accompagnato l’attrice fino a Napoli per sostenere un impegno lavorativo. Non è tutto. I due sono stati anche pizzicati insieme nella città di Roma. Dopo aver cenato in un ristorante, sono tornati a casa di lei e poco dopo hanno intrapreso il viaggio verso Napoli.

Gli scatti inediti ritraggono la coppia in un appartamento mentre si affacciano al balcone, prima lei in accappatoio e dopo lui in pantaloncini. Attualmente non siamo a conoscenza dell’attendibilità di tale notizia in quanto i diretti interessati ancora non hanno rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla vicenda. In ogni modo, le immagini pubblicate dal settimanale condotto da Alfonso Signorini lo lascerebbero più nessun dubbio.