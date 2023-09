Ana Obregon mamma e nonna: “Mia figlia è la figlia di mio figlio Aless”

Ana Obregon è una famosa attrice spagnola la quale è diventata mamma all’età di 68 anni. Tuttavia, la donna si può anche definire nonna in quanto la neonata è stata concepita con i gameti del figlio Alles, il quale è scomparso nel 2020 a causa di una brutta malattia. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Nel corso dell’ultimo periodo, Ana Obregon sta facendo molto discutere di sé. La celebre attrice spagnola è diventata oggetto di numerose chiacchiere in rete per essere diventata mamma all’età di 68 anni. In ogni modo, il fattore che ha reso protagonista la donna di uno scandalo mediatico è ciò che scorre nelle vene di sua figlia.

Pertanto, la bambina in quesione è stata concepita con il liquido seminale di suo figlio Aless il quale è venuto a mancare nell’anno 2020 per via di un tumore. Quest’ultimo, prima di morire, aveva deciso di congelare il proprio liquido seminale affinché sua madre o qualcun altro potesse realizzare il suo sogno in futuro.

Le parole di Ana Obregon

Alla luce di questo, Ana Obregon ha deciso di esaudire l’ultimo desiderio di suo figlio, ovvero dare alla luce un pargolo. Lei stessa ha rilasciato qualche dichiarazione in merito alla questione affermando di essere riuscita a diventare mamma all’età di 68 anni grazie alla maternità surrogata. Queste sono state le sue parole:

Ho deciso di iniziare il processo di maternità surrogata, che implica la partecipazione di una donatrice di ovulo e di una gestante, il giorno stesso in cui lui è volato in cielo.

Dunque, Aless ha donato gli spermatozoi, un’altra donna l’ovulo e l’attrice Ana ha ricorso alla maternità surrogata. Inutile dire che la questione ha generato non poche polemiche in rete e si è trasformata in un vero e proprio scandalo mediatico intorno al quale sono nate diverse prospettive etiche.