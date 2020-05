View this post on Instagram

. No-one ever taught us to live, Without a past , it’s impossible to live, To live is great, even if you never asked for it, There will be a song, and someone to sing it. . (from “Dare To Live”) . . Vivere, nessuno mai ce l'ha insegnato, Vivere, non si può vivere senza passato, Vivere è bello anche se non l'hai chiesto mai, Una canzone ci sarà, qualcuno che la canterà. . (tratta da “Dare To Live”)