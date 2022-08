Andrea Bocelli, lutto per il tenore: “Eri e rimarrai parte di noi”

In queste ultime ore Andrea Bocelli sta vivendo un vero e proprio lutto. Il tenore ha infatti comunicato la scomparsa del suo amato cane Chopin. Ricordiamo che il quattro zampe se n’è andato dopo ben undici anni di vita insieme alla famiglia dell’artista. Per questo motivo Andrea Bocelli ha voluto dedicare delle bellissime parole al suo amato amico a quattro zampe.

Sono ore di tristezza quelle che sta vivendo Andrea Bocelli. Il tenore e la sua famiglia, infatti, sono stati costretti a dire addio al loro amato cagnolone Chopin. Il tenore ha deciso di dare l’ultimo saluto al suo amico a quattro zampe sui social, dove ha scritto per lui una dolcissima dedica.

Queste sono state le parole che Andrea Bocelli ha scritto al suo amato Chopin:

Dopo undici anni di gioia silenziosa, hai lasciato questo mondo pigramente senza lamentarti in una calda giornata estiva. Amante della pace e della quiete (che tanto di rado regnava in casa Bocelli), sei stato per tutti noi un amico saggio, affettuoso, placido, pronto a diffondere la tua serenità e la pace che hai saputo infondere.

E, continuando, il tenore ha scritto:

Hai sempre amato la musica, Chopin. In armonia con il nome che portava valorosamente, mostravi una particolare predilezione per il pianoforte. In effetti, sceglievi regolarmente di sdraiarti e ascoltare (e dormire) esattamente tra il pedale e il piede, partecipando effettivamente alla musica. Questo è per te: eri e rimarrai parte di noi, un saluto, un sorriso, un pensiero carico di gratitudine e di dolci ricordi.