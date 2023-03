Andrea Bosca sulla storia d’amore con Ambra Angiolini: ecco le sue parole

Dopo la separazione con l’allenatore Massimiliano Allegri, Ambra Angiolini ha ritrovato la serenità con Andrea Bosca. Quest’ultimo ha parlato per la prima volta della sua storia d’amore con l’ex protagonista di Non è La Rai. Scopriamo insieme che cosa dichiarato nel dettaglio.

Ormai è ufficiale: Andrea Bosca e Ambra Angiolini sono una coppia. A distanza di quasi due anni dalla rottura con l’allenatore Massimiliano Allegri, la celebre attrice ha ritrovato l’amore accanto ad un altro uomo. Si tratta appunto del diretto interessato il quale è un attore di tante serie tv e film di successo.

Nonostante i due si siano mostrati in più occasioni sui social network, non hanno mai rilasciato nessuna dichiarazione in merito alla loro storia d’amore. Tuttavia, di recente ci ha pensato lui stesso a soddisfare i più curiosi. Nel dettaglio, in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale “Nuovo Tv”, Bosca ha parlato per la prima volta della sua relazione con Ambra Angiolini. D’altronde, il 42 enne è stato sempre molto riservato sulla sua vita privata, infatti ha dichiarato:

Non amo parlare della mia sfera personale.

Successivamente si è sbilanciato un po’ lasciandosi andare ad una confessione inedita alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. Queste sono state le sue parole:

Da bravo piemontese sono molto riservato. Però una cosa mi sento di dirla. La mia vita privata è molto felice.

Insomma, sembra che la storia d’amore tra Ambra Angiolini e il suo fidanzato proceda a gonfie vele. Si tratta di un legame nata sul set di una fiction la quale andrà prossimamente in onda. Inoltre, sembra che la celebre attrice abbia già presentato il suo nuovo fidanzato ai figli Jolanda e Francesco e addirittura al suo ex compagno Francesco Renga.