Il percorso di Andrea Casalino nella casa del Grande Fratello VIP è durato come un gatto in tangenziale, tuttavia il bel modello ha le idee chiare su quello che sta accadendo.

Il ragazzo ha parlato delle varie dinamiche della casa di Cinecittà, nel programma di Giada Micheli “Non succederà più”, ha commentato il flirt tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu ma anche la vicenda di Alex Belli e Delia Duran.

Secondo Andrea Casalino i due non la raccontano chiaro. Nonostante dice di aver instaurato un rapporto ottimo con tutti i coinquilini, su di loro ha qualcosa da ridire:

Secondo me loro stanno attuando un’ottima strategia, ma nella strategia che stanno costruendo – e per cui gli faccio anche i complimenti perché stanno portando avanti il programma – secondo me lui giocando giocando ci sta un po’ credendo. Ho la sensazione che lui stia un po’ tremando di fronte a questa strategia all’inizio ben pianificata, poi se sta fingendo anche su questo gli do una stretta di mano perché davvero sembra uno che sta cominciando a crederci e sta un po’ cedendo.

Il modello ha avuto anche modo di conoscere Delia Duran, ma sembra si sia dovuto ricredere. L’aver preso di mira proprio Soleil Sorge non sembra esser piaciuta:

Io in studio avevo Delia di fianco e ho detto che mi dispiaceva un po’ per lei e per la situazione che sta vivendo, però ti dico anche che vista e sentita la reazione di Delia – che non mi aspettavo – così mirata su Soleil, sono arrivato alla conclusione che secondo me anche la storia tra Delia e Alex è finta, è un po’ strutturata apposta per entrare nel programma. Io non ci credo più vi dico la verità, dopo la puntata di venerdì sono giunto alla conclusione che è tutto un copione. Secondo me alla fine entrerà come concorrente, alla fine fa gioco ed è appetibile, molto attraente come donna. ha tutte le caratteristiche per fare proprio quel tipo di reality.