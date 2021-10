Soleil Sorge inchioda Aldo Montano: “E’ un maleducato”

Nervi tesi nella casa del Grande Fratello Vip tra Soleil Sorge e Aldo Montano. L’influencer al termine della scorsa puntata ha parlato con Amedeo Goria dell’ingresso in casa di Vera Miales ammettendo di non aver gradito particolarmente le parole di Aldo Montano.

Fonte: web

Soleil Sorge ha attaccato lo schermitore tirando in ballo anche alcune cose che puntualmente fa nella casa. “Ho guardato il lato umano di Vera e ho capito quello che stava facendo. Qui siamo tutti a dire che Aldo è bravo, ma fa delle cose totalmente fuori luogo. Perché io divento str***a, invece lui viene visto come uno che dice quello che pensa. Lui è maleducato, dice parolacce, si comporta in dei modi… Fa la sauna poi va a farsi il bagno sudato. È goliardico in modo immaturo, non è tutto questo granché di persona” – le sue parole.

Fonte: Mediaset

Amedeo ha cercato di difendere Aldo ricordando che lo sportivo ha reagito male poiché provocato da Vera, ma Soleil non ha voluto sentire ragioni. Che sia l’alba di un nuovo scontro nella casa?

Intanto a parlare da fuori è stato un ex concorrente. Andrea Casalino ospite nell’ultima puntata di GF Vip Party, ha vuotato il sacco dicendo la sua sui concorrenti rimasti in gioco. Per Casalino Aldo Montano è un abile stratega: “Tifo per Manila Nazzaro perché è la meno stratega ed è pure più spontanea rispetto ad Aldo, che è una persona squisita ed un leader però secondo me è uno stratega” – ha detto a Giulia Salemi e Gaia Zorzi.

Fonte: Mediaset

Casalino ha commentato anche il flirt nato al Grande Fratello Vip tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo: “Lulù è una ragazza molto dolce ma anche terribilmente insicura, quindi con questo sentimento verso Manuel credo che rinforzi anche la sua personalità. Credo che Manuel le piaccia ma non penso ci sia tutto questo amore che a volte si percepisce”.