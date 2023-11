Andrea Cerioli, ancora problemi di salute per l’ex tronista di Uomini e Donne: “È stato tutto un incubo”

In queste ultime settimane il nome di Andrea Cerioli sta occupando ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Continuano i suoi problemi di salute e nel corso delle ultime ore l’ex tronista di Uomini e Donne ha svelato ai suoi followers le sue condizioni di salute.

I problemi addominali che hanno creato problemi ad Andrea Cerioli in questo ultimo periodo sono stati risolti con un’operazione. A rendere pubblica la notizia è stato lo stesso ex tronista di Uomini e Donne tramite un annuncio fatto sulla sua pagina Instagram. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Nei giorni scorsi Andrea Cerioli è comparso sui social dove ha spiegato ai suoi followers i suoi problemi di salute:

Sono davvero esausto da questo periodo. Ho una brutta gastrite. Un brutto reflusso. Una simpatica colite e per non farci mancare niente delle coliche biliari, con calcoli…Sono stato al PS due volte in una settimana. Male incredibile. Credo che mi toglieranno la cistifellea a brevissimo per evitare complicanze. Sento solo il bisogno di mettermi in sesto per la piccolina che arriva.