Andrea Cerioli finisce di nuovo in ospedale: “Devo operarmi perché…”

Nel corso delle ultime ore, Andrea Cerioli ha annunciato il suo ritorno in ospedale a causa di complicanze che richiederanno un intervento chirurgico. Il motivo? Scopriamolo insieme!

L’ex tronista di Uomini e Donne ha sollevato preoccupazioni sui social, dichiarando di essere nuovamente in ospedale. Il giorno 30 ottobre, Andrea Cerioli aveva condiviso su Instagram una foto che lo ritraeva sul lettino del pronto soccorso, con una flebo al braccio, a seguito di una brutta gastrite che lo aveva costretto a cercare assistenza medica.

Ad annunciare di aver avuto una forte gastrite era stato lui stesso attraverso il suo profilo Instagram:

Ho una brutta gastrite. Un brutto reflusso. Una simpatica colite e per non farci mancare niente delle coliche biliari, con calcoli…Sono stato al PS due volte in una settimana. Male incredibile. Credo che mi toglieranno la cistifellea a brevissimo per evitare complicanze. Sento solo il bisogno di mettermi in sesto per la piccolina che arriva.