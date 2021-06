Andrea Cerioli è stato corteggiato da una famosa dama del Trono Over

Uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione dell’Isola dei famosi è stato senza dubbio Andrea Cerioli. L’ex volto di UeD senza dubbio animato il reality Survivor della Mediaset. Recentemente, sul conto di Andrea è venuta fuori una novità scottante che riguarda anche un volto del trono over che i fan conoscono molto bene.

I fan del dating show di Maria De Filippi sicuramente ricorderanno come il percorso di Cerioli nel programma sia stato decisamente turbolento. L’ex protagonista del format sui sentimenti della Mediaset aveva deciso di abbandonarlo, per poi fidanzarsi lontano dalle telecamere, con una delle sue corteggiatrici. A distanza di qualche tempo, e dopo la rottura, Andrea è tornato nel programma scegliendo di uscirne insieme a quella che attualmente la sua fidanzata: Arianna Cirrincione.

A quanto pare, però, Cerioli durante quel periodo aveva ricevuto le attenzioni anche di qualcun altro. La notizia ha lasciato tutti i fan spiazzati. Nel corso della sua prima esperienza nel dating show di Maria de Filippi, l’ex naufrago era stato corteggiato da una dama ancora presente nel programma. Nella scorsa edizione aveva fatto parlare di sé per la conoscenza che aveva iniziato con il partenopeo Armando Incarnato. Di chi si tratta? Della bellissima Brunilde Habibi.

La da ma non è affatto nuovo arrivo nel programma di Maria de Filippi, dato che già nel 2014 aveva preso parte al programma. In quell’occasione Brunilde aveva vestito i panni di corteggiatrice del trono classico. Uno dei tronisti di cui la Habibi era una pretendente. Uno era ovviamente Andrea Cerioli, mentre l’altro era Jonas Berami.

In effetti, la prima partecipazione della 33enne a UeD è stata molto breve e confusionaria. La ragazza all’epoca è uscita dal programma perché, come lei stessa ha messo, era un mondo a cui non apparteneva. Salvo, poi, tornare a distanza di anni con maggiore consapevolezza e maturità.