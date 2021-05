Nelle ultime puntate di questa stagione di UeD non si è fatto che parlare dello scontro silenzioso (ma non troppo), tra Gemma Galgani e la nuova dama del parterre femminile Isabella Ricci. La danna in poco tempo si è guadagnata le simpatie del pubblico e degli opinionisti, facendo diventare verde d’invidia la storica dama Torinese, che si sente messa da parte.

Incredibilmente, un cavaliere inaspettato è intervenuto per mettersi dalla parte della Galgani (che al momento non sembra avere alleati) con le sue dichiarazioni. Si tratta di Armando Incarnato, che rivela che la scjo tra le due è nato a causa di Isabella stessa. Il cavaliere è stato recentemente intervistato dal magazine ufficiale di UeD facendo delle rivelazioni che potrebbero ribaltare la situazione tra le due dame.

Infatti il pubblico, notando da subito l’astio da parte di Gemma, si è schierato dalla parte di Isabella. Ma Armando rivela tutt’altro: “Gemma è la mia ‘spina nel cuore’. Forse perché i miei occhi scorgono cose in lei che gli altri non vedono, e per questo motivo l’ho sempre dista. Per quanto gli uomini a volte l’abbiano delusa, credo che la sua più grande difficoltà in questa edizione sia stato il confronto con Isabella”.

E ancora: “Trovo Isabella una donna di grande carisma, eleganza e raffinatezza ma nello stesso tempo molto furba. La furbizia, abbinata a una buona dialettica e a un buon intelletto, può davvero mettere in difficoltà le persone. Come quando lei ha sottolineato le differenze tra lei e Gemma. Sono sempre stato uno spettatore silenzioso dei loro confronti“.

Poi conclude dicendo: “Sono intervenuto quando Isabella non ha asserito cha era Gemma a sentirsi in competizione con lei. E’ stata Isabella stessa a paragonarsi, con piccole frasi ad hoc a Gemma”. Insomma, secondo Armando Isabella starebbe gettando benzina sulla frustrazione di Gemma per guadagnarne visibilità. Avrà ragione? Dovremo aspettare per scoprirlo.