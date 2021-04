Andrea Cerioli in difficoltà sull’Isola e Ilary infierisce: “Lo facciamo piangere?”

Andrea Cerioli non sta dando una bella immagine di sé all’Isola dei Famosi. Arrivato con la fama di essere un donnaiolo, il re degli ammiccamenti con le sue foto in slip tanto popolari sul famoso social, sull’Isola tutta questa fama da macho non si sta vedendo.

Fonte: Mediaset

E a mettersi contro sono anche gli stessi autori dell’Isola che proprio nel corso della scorsa puntata di lunedì, hanno mandato in onda un filmato su di lui dove una voce narrava perentoria: “Andrea Cerioli, da maschio Alpha a maschio alfetta”. E giù in onda le immagini di un Andrea triste, affranto e in lacrime, totalmente impreparato alle dure condizioni del gioco.

Proprio lui che nei precedenti programmi in cui ha partecipato, Grande Fratello, Uomini e Donne e Temptation Island, si è sempre contraddistinto per la sua fama di rubacuori, capace di stimolare la fantasia di un pubblico maschile e femminile. Senza contare che a condurre l’Isola troviamo Ilary Blasi che al fascino del Cerioli sembra immune.

Fonte: Mediaset

Andrea Cerioli preso di mira dagli autori dell’Isola

Nel video di presentazione Andrea si era definito un leader pronto a guidare il gruppo verso la sopravvivenza. Ma a dire il vero in questa prima settimana sull’Isola si è visto soltanto una persona affranta che continuava a dire di non aspettarsi un’isola così dura come questa che sta vivendo. Le immagini di Andrea che scivola su una roccia mentre tenta di andare a pescare, che fa esclamare a Valentina Persia “s’è fatta male a creatura” sono già virali.

Fonte: Mediaset

Fino all’affondo finale di Ilary che, prima di convocarlo per la nomination, chiede sottovoce ai suoi opinionisti: “Lo facciamo piangere?”. Una frase che rischia di riassumere l’esperienza di Andrea in un’Isola priva di filtri. Urge un cambio di passo o l’immagine da macho di Andrea ne uscirà completamente compromessa.