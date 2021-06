Andrea Cerioli: la fidanzata Arianna, fa una rivelazione inaspettata

Andrea Cerioli e Arianna. Lei fa una rivelazione sulle abitudini che i due hanno in comune

Dopo la fine di questa edizione dell’Isola dei Famosi, i riflettori sono ancora puntati sugli ex naufraghi, alle prese con il rientro a casa e il recupero fisico. Uno dei protagonisti assoluti del reality, quest’anno, è stato senza dubbio Andrea Cerioli. L’ex volto di UeD ha fatto un percorso eccellente, arrivando in finale. Ma la permanenza sull’isola ha un costo e Andrea ha dovuto fronteggiare un forte calo fisico.

Di recente la sua ragazza, Arianna Cirrincione, anche lei ex volto di UeD, ha rilasciato una dichiarazione del tutto inattesa sul conto di Andrea. La donna, ai microfoni di Gazzetta.it, ha parlato di sé stessa e delle sue abitudini quotidiane. Ma Arianna ha detto anche molto di più. Queste le rivelazioni della ragazza circa le sue esperienze e possibilità lavorative: “Posso ritenermi soddisfatta sinora. Il fatto di essere riconosciuta dal grande pubblico per la partecipazione a un programma televisivo porta pro e contro. Sono contenta di non essere mai scesa a compromessi”.

Poi, l’ex volto di UeD ha raccontato i luoghi del suo cuore: “Ho scelto di vivere dove mi trovo meglio, tra casa mia a Genova e la mia seconda casa vicino a Bologna con Andrea Cerioli. Sono serena e pronta a qualsiasi nuova opportunità”.

Arianna, poi, ha confessato di non seguire molto le vicende che riguardano il piccolo schermo ma che, come gran parte degli italiani, sta attivamente seguendo gli europei di calcio. Parlando invece della sua splendida forma fisica, la Cirrincione ha svelato l’allenamento segue per mantenersi così.

Dopodiché arriverà t’ho che lei e Andrea si allenano separatamente perché purtroppo sembrerebbe essere impossibile incastrare gli orari di entrambi. Insomma, Arianna sembra non avere proprio nulla di cui lamentarsi. Vive una vita piena e sana e divide il suo tempo tra due splendide città, sono borghi storici del nostro bel paese.