La scorsa edizione di UeD ha visto prendere vita molte coppie, tutte diverse tra loro. Alcune, purtroppo, sono scoppiate. Altre, invece, continuano felici e spensierate il loro sogno d’amore. Sicuramente, Davide e Chiara stanno vivendo una favola iniziata quattro mesi fa, quando lei ha pronunciato il fatidico sì. A quanto pare, però, la loro intesa è stata così forte da portarli a decidere di mettere il piede sull’acceleratore.

La proposta esplicita che punto a qualcosa di più serio arriva direttamente dalla ex corteggiatrice. Chiara ha scritto una lettera dedicata al suo fidanzato e l’ha inviata al settimanale DiPiù. Lo scritto della ragazza conteneva una splendida dichiarazione d’amore è un invito davvero importantissimo. In effetti, la Rabbi ha già compiuto diversi gesti in nome dell’amore di Davide, primo fra tutti il trasferimento in Puglia, dove lui gestisce un ristorante.

Ma Chiara non è contenta e, completamente certa del fatto che Davide sia l’uomo della sua vita, gli propone di formare insieme una famiglia. L’ex corteggiatrice di UeD, sa che lui è l’uomo giusto per lei e che sarebbe il padre perfetto per i suoi bambini. Queste alcune delle parole che si possono leggere nella lettera di Chiara: “Diventiamo una famiglia vera e propria, mettiamo al mondo un bambino. Sono sicura che saresti un padre meraviglioso”.

Di certo una proposta impegnativa che denota il grande amore la fiducia che la Rabbi nutre nei confronti di Donadei. D’altro canto, anche Davide recentemente si è lasciato andare ad una proposta di un certo spicco alla sua fidanzata.

Il bel tronista pugliese, infatti, ha chiesto a Chiara di andare a vivere insieme, comprando una casa dove iniziare la loro convivenza. Forse, per progettare un bambino in effetti ancora abbastanza presto, probabilmente prima si dovrebbe pensare alle nozze. Ma una cosa è fuori di ogni dubbio: questi due ragazzi si amano alla follia.