Andrea Cerioli minaccia di lasciare l’isola: “Mandate in onda solo video in cui piango”

Duro sfogo ieri sera per il naufrago Andrea Cerioli. E’ bastato un messaggio della sua fidanzata Arianna Cirrincione per capire che sta dando all’esterno un’immagine sbagliata di sé. Durante la puntata sono state mostrate delle clip in cui lui piange e, temendo il giudizio di chi lo osserva, ha minacciato addirittura di abbandonare il reality. Ad un certo punto Andrea ha raggiunto la postazione nomination e si è lasciato andare ad uno sfogo con la conduttrice Ilary Blasi:

“Ho fatto dei reality, penso di essere la persona più lontana dall’essere triste. Qui rido e scherzo con tutti. Non mi ha nominato nessuno perché ho sempre una carezza per tutti, una parola carina per tutti, semplicemente non aspetto la telecamera e non cerco di creare a tutti i costi una dinamica. Il momento in cui piango può essere plateale e viene ripreso, una carezza no” – dice.

Ma Ilary lo ha interrotto cercando di capire il motivo di questa polemica e Cerioli arriva al dunque: “Perché conosco benissimo Arianna e se mi dice che sto facendo la figura del morto, e io so benissimo di non esserlo, vuol dire che probabilmente non sono adatto a fare questo tipo di reality”.

Ilary Blasi ha tentato di farlo ragionare, invitandolo però a mostrare maggiore personalità: “Abbiamo visto che sei un ragazzo molto sensibile ma a parte la sensibilità avrai anche una personalità. Vediamo di tirarla fuori”. Ma Cerioli ha replicato: “Penso di avere fatto il cretino h24, sono fatto proprio così. Se di me arrivano solo due clip in cui piango, vuol dire che non era il reality fatto apposta per me”.

A quel punto si è intromesso Tommaso Zorzi che lo ha invitato a riflettere sul fatto che si trova in televisione e certe dinamiche sono normali:

“Pensa anche alle telecamere. Sei in televisione. Non è reato creare una dinamica sennò ti fai una vacanza su un’isola”. “Sono scelte”. “Non riesco ad essere plateale” – la replica di Cerioli.