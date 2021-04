Isola dei Famosi, il saluto in diretta di Tommaso Zorzi a Silvia

L'opinionista saluta in diretta la figlia di Paolo Bonolis

Giovedì 1 aprile è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi, con al timone la bellissima Ilary Blasi. La conduttrice ha esordito, come ogni settimana, salutando il pubblico e gli opinionisti presenti in studio, Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Proprio quest’ultimo, a inizio puntata, ha rivolto un saluto ad una sua fan speciale.

Durante l’inizio della puntata dell’Isola dei Famosi del 1 aprile, l’opinionista Tommaso Zorzi ha rivolto un saluto speciale ad una persona. Queste sono state le sue parole:

Volevo salutare una ragazza speciale che si chiama Silvia, che ci guarda da casa. Ciao Silvia.

Sin da subito è iniziata la caccia per scoprire chi fosse la Silvia salutata da Tommaso. Dopo numerose ricerche si è scoperto che la persona a cui si è rivolto Tommaso Zorzi all’inizio della puntata dell’Isola dei Famosi è la figlia di Paolo Bonolis e sua moglie Sonia Bruganelli.

Sembra infatti che la figlia del noto conduttore sia una vera e propria fan di Tommaso Zorzi. L’affetto, tuttavia, è reciproco, come anche dimostrato dagli scatti pubblicati da Sonia Bruganelli nella sua pagina Instagram. Qualche sera fa, infatti, il vincitore del Grande Fratello Vip, è stato ospite nella casa della famiglia Bonolis.

E proprio la moglie del conduttore, Sonia Bruganelli, ha voluto immortalare i vari momenti dell’incontro con alcuni scatti pubblicati poi sui social ai quali ha accompagnato una breve didascalia:

Sono pazza di loro.

Questo è ciò che ha scritto la moglie di Paolo Bonolis, felice che Tommaso Zorzi è riuscito a realizzare il sogno di una bambina.

Ma l’affetto nei confronti di Tommaso Zorzi non riguarda solo la piccola Silvia e Sonia Bruganelli. Infatti, qualche giorno fa anche l’altro figlio di Paolo Bonolis e sua moglie, Davide, ha partecipato ad una serie di incontri su Clubhose insieme al vincitore del Grande Fratello Vip.