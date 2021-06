L’ultima diretta dell’Isola dei Famosi è stata carica di emozioni e di sorprese. La finalissima si è conclusa con il primo posto per Awed, ma tutti gli altri finalisti hanno sicuramente vissuto anche loro un’esperienza unica. In particolare, la serata è stata piena di sorprese per Andrea Cerioli.

Purtroppo per l’ex naufrago, non si è trattato di eventi del tutto lieti. Il concorrente aveva già visto la fidanzata Arianna Cirrincione approdare in Honduras, per sostenere la prova del girarrosto. Quando gli è stato comunicato che c’era una sorpresa in serbo per lui, Andrea era convinto di poter riabbracciare finalmente la fidanzata.

Ma ad attenderlo, in realtà, c’era un ex naufraga con il quale Cerioli ha avuto più volte dei diverbi. Si tratta di Daniela Martani che, davanti all’espressione delusa di Andrea, non si è minimamente scomposto. Anzi, Daniela ha subito esordito: “Devo dirti delle cose. Sai cosa penso di te qui all’Isola. Sei stato lamentoso, pesantissimo, non ti sei goduto niente, hai aiutato poco il gruppo e soprattutto ti sei affrettato nei giudizi, in particolare nei miei confronti, dando delle sentenze pur non conoscendomi. Sono arrivata fino a qua dall’Italia per fare un gesto molto importante. Ti tendo la mano e voglio vedere se me la stringerai”.

Andrea Cerioli si è mostrato subito molto scettico: “Te la stringo anche ma credo che tu ti sia regalata un minuto di visibilità”. È in quel momento che, ad interrompere la discussione, arriva Arianna che abbraccia sorpresa alle spalle il suo fidanzato. Andrea, dopo 2 mesi di lontananza, fa fatica a trattenere le lacrime.

Subito dopo, il naufrago ringrazia la produzione: “Ho fatto impazzire tutte le persone dello staff ma è stato stupendo e volevo ringraziare tutti. Non mi aspettavo questa sorpresa e non mi aspettavo di arrivare fino a qua”. Poi, guardando la sua ragazza, ha esordito: “La vedo più magra, c’è qualcosa che non mi torna”. Lei essere rimasta molto offesa da questa frase, tanto che subito dopo lo ha insultato: “Str***”.I