Isola dei Famosi, Daniela Martani inarrestabile, le polemiche sul reality: “Ti impediscono di lavorare”

Sin dalla prima conferma che avrebbe fatto parte del cast dell’Isola dei Famosi, molte sono state le polemiche intorno a Daniela Martani. La naufraga, durante la sua avventura in Honduras, è stata al centro di alcune discussioni insieme ai suoi compagni di avventura. Dopo la decisione di abbandonare definitivamente il reality, l’ex hostess ha sollevato alcune polemiche riguardo il gioco stesso.

Daniela Martani ancora al centro delle polemiche per aver fatto delle dichiarazioni via social riguardo l’Isola dei Famosi. L’ex gieffina è stata una delle protagoniste indiscusse del reality e continua a far parlare di sé anche dopo la sua definitiva eliminazione. Infatti, l’ex naufraga in questi giorni sta facendo parlare di sé riguardo alcune frasi fatte sul programma condotto da Ilary Blasi.

Isola dei Famosi, Daniela Martani e le polemiche sul reality

Una delle polemiche sollevate da Daniela Martani riguarda i 14 giorni di quarantena che dovrà affrontare dopo l’eliminazione dal reality. Sono state queste le parole con cui Daniela Martani si è sfogata sui social contro il reality:

14 giorni di quarantena nonostante tampone molecolare negativo, non bastavano 5 giorni?

A queste dichiarazione ha poi aggiunto:

Ti impediscono di lavorare, ma mica risarciscono per questo.

Non molte sono state le critiche da parte degli utenti del web rivolte all’ex naufraga. Molti, infatti, hanno fatto notare come la decisione di abbandonare il reality sia stata presa dalla stessa Daniela Martani. A questi commenti, l’ex gieffina ha così risposto:

Stavo quasi per dire di sì, poi mi hanno incalzata ed è andata come sapete.

Dunque Daniela Martani ha accusato il reality di averle dato poco tempo per giungere alla decisione di rimanere sull’isola.

Dunque, nonostante la sua avventura in Honduras sembra essere definitivamente conclusa, Daniela Martani continua a far parlare di sé anche da concorrente eliminata. Vedremo se nelle prossime puntate l’ex naufraga si presenterà in studio per chiarire la situazione.