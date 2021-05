Andrea Cocco papà: l’ex del Grande Fratello è padre per la prima volta

Andrea Cocco papà. Per la prima volta. Ti ricordi di chi stiamo parlando? È stato un ex concorrente del Grande Fratello. Oggi è lui stesso ad annunciare sui social network il lieto evento. Insieme alla sua compagna ha accolto una dolce creatura che ovviamente ama già alla follia. La coppia è al settimo cielo.

Andrea Hirai Cocco ha avuto una lunga relazione con Margherita Zanatta. Oggi è legato a Teresa Aiello, sua compagna da qualche tempo: la donna è sia ingegnere sia insegnant di origini siciliane, che si è trasferita da qualche tempo a Vicenza.

La coppia ha annunciato sui social network la lieta notizia. Infatti è nato Massimo Girolamo Chikahiro Cocco Hirai, il primogenito dell’ex gieffino, famoso modello e cuoco decisamente apprezzato. Ovviamente il giovane papà era al settimo cielo, così come la compagna, Teresa, che al contrario di lui non appartiene al mondo dello spettacolo e non ne ha interesse.

Il papà felice su Instagram ha voluto scrivere un pezzo che ha reso tutti felici:

Amore mio, quando ho sentito il tuo primo vagito stando all’erta fuori ad aspettarti ho pianto, non ce l ho fatta ad essere semplicemente felice. Non so neanche perché ho immaginato che ci fossero ad aspettarti anche i tuoi bisnonni, Ottavio e Fernanda. Reiko e Chikao; o forse semplicemente mi piaceva il fatto che fossero li a vedere come continuava la nostra storia di famiglia. Spero che Tu mi possa insegnare ad essere un buon padre. Mi sento già perso, ma so già che farò di tutto per essere alla tua altezza. Tuo padre.

Andrea Cocco papà: chi è la compagna Teresa

Teresa Aiello è ingegnere e insegnante. Poco meno di due anni fa si sono incontrati e non si sono lasciati mai più. Poche le foto di coppia condivise sui social, dal momento che ci tengono a mantenere privata la loro relazione d’amore.