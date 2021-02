Can Yaman e Diletta Leotta, la foto di coppia non convince, in tanti notano uno strano dettaglio

La storia tra Can Yaman e Diletta Leotta convince sempre meno. Dal set fotografico allestito ad arte in Costiera, alla proposta di nozze fatta con uno striscione aereo, c’erano già dei segnali ambigui. Adesso compare un possibile fotomontaggio frettoloso e mal riuscito.

Can Yaman e Diletta Leotta: indizi troppo palesi

Non serve, infatti, essere uno “smanettone” per notare come i due amanti sembrino sovrapposti, stile figurine patinate, allo sfondo del romantico maneggio. Gli indizi sono serviti fin troppo gentilmente ai follower, troppo palesi per far credere alle ammiratrici dell’attore turco che il loro beniamino stia vivendo sul serio una favola in Italia con la siciliana.

Dubbi, quanti dubbi

Diletta Leotta e Can Yaman sono stati ritratti in una nuovo fotografia da sogno in compagnia di un elegante cavallo bianco. Un regalo di San Valentino che il volto noto di Dazn avrebbe deciso di fare all’attore turco, attualmente nel nostro Paese poiché impegnato con le riprese della serie tv su Sandokan, nel cui cast figura pure Luca Argentero.

Eppure, lo abbiamo già detto: non è necessario essere dei maghi del fotoritocco per accorgersi che lo scatto dei due belli della tivù sembra maldestramente ritagliata e incollata allo sfondo di un suggestivo maneggio. E immediatamente sono riemersi i dubbi.

Affiora un’immagine

Nella serata di venerdì 19 febbraio sul profilo del protagonista di Bittersweet – Ingredienti d’amore e DayDreamer – Le ali del sogno è spuntata un’immagine con il divo insieme a Diletta Leotta. In loro compagnia c’è Cassius, un incantevole cavallo bianco.

Can Yaman e Diletta Leotta: lo stesso outfit in Costiera

Abbastanza improbabile che lo scatto sia stato effettuato il giorno della pubblicazione, in quanto i vestiti indossati dalla coppia paiono gli stessi degli avvistamenti in Costiera di settimane fa. Comprese le sneakers bianche dell’attore e gli stivaletti della presentatrice sportiva. Un antico adagio vuole che a pensare male si faccia peccato ma ci si azzecca. È questo il caso?