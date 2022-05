Andrea Delogu esce allo scoperto con il suo nuovo fidanzato: la foto sui social

Senza alcuna ombra di dubbio Andrea Delogu è una delle conduttrici più amate e stimate all’interno del mondo dello spettacolo. A seguito della fine del matrimonio con Francesco Montanari, sembra che la donna abbia ritrovato la serenità con un altro uomo. Scopriamo insieme di chi si tratta nel dettaglio.

Di recente Andrea Delogu è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere la conduttrice protagonista di un gossip è stata una foto pubblicata sui social che la ritrae insieme al suo nuovo fidanzato. La coppia è finalmente uscita allo scoperto ufficializzando il loro fidanzamento.

Lo scorso marzo, Andrea Delogu aveva rilasciato qualche dichiarazione in merito alla fine del matrimonio con Francesco Montanari. In occasione dell’intervista, la conduttrice aveva anche svelato di avere un flirt con quello che ad oggi è il suo nuovo fidanzato. Queste erano state le sue parole:

Diciamo che sono single. Basto a me stessa. In un anno e mezzo da sola, sono uscita con due o tre persone. Adesso sto conoscendo una persona molto più giovane di me. E’ una persona che vuole conoscermi, non mi chiede di andare subito a convivere e creare una famiglia. Ho 40 anni ma la mia vita non è finita. Ho conosciuto questo ragazzo, fa il modello. Ha 23 anni. Sì, è sensibilmente più giovane, ma io sono in forma. Vado in palestra, mi fa mangiare sano, è divertente. Vedessi come è bello in costume.