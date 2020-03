View this post on Instagram

We want to thank all those who are supporting Andrea's great adventure in the Italian TV show "Grande Fratello VIP" (Celebrity Big Brother). The ninth week is about to begin! ❤️❤️🙏🏻🙏🏻👌 Andrea’s team. Vogliamo ringraziare tutti coloro i quali supportano Andrea in questo avvincente “Grande Fratello VIP”. Sta per cominciare la nona settimana! Il team di Andrea. ❤️❤️🙏🏻🙏🏻👌 #grandefratellovip #america #new york #usa #madeinitaly #televisioneitaliana #grandefratello #andreadenver #bigbrother #canale5 #pomeriggio5 #amicospeciale #tv #mediaset #alfonsosignorini #modauomo #fashion