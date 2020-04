View this post on Instagram

Non avrei mai pensato di trovare un mondo così diverso quando sono uscito dal GFVip! Anche la mia cara Italia e la mia città di adozione, New York, sono state duramente colpite dal covid 19. Sono molto triste per tanta sofferenza e dolore e il mio pensiero e le mie preghiere sono rivolte alle vittime e alle loro famiglie. I would have never thought of finding such a different world when I left GFVip last week! Also my dear Italy and my adopted city, New York, have been hit hard by covid 19. I am very sad about so much suffering and pain and my thoughts and prayers go out to the victims and their families. 💔🙏🏻 #stayhome #iorestoacasa #andrátuttobene #everythingwillbealright #fuckcovid19