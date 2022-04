Ornella Muti diventerà nonna. Il figlio Andrea Fachinetti sarà papà per la prima volta: insieme alla compagna Carola, infatti, è in dolce attesa. La coppia, al settimo cielo per la notizia, ha voluto condividere sui social la bella notizia. Sia per il fratello di Naike Rivelli sia per la sua fidanzata si tratta del primo figlio: sarà un maschietto o sarà una femminuccia?

Con un post pubblicato sui social network, la coppia ha deciso di annunciare al mondo intero la gravidanza. Lui ha 34 anni ed è il figlio di Ornella Muti e il fratello di Naike Rivelli, che spesso fa parlare di sé sui social network. Andrea Fachinetti è l’ultimo figlio della celebre attrice italiana

Un nuovo capitolo della nostra vita.

Con questa semplice frase la coppia ha mostrato il pancione sui social network per annunciare che loro diventeranno genitori per la prima volta. Mentre Ornella Muti diventerà nonna e la sorella Naike zia per la terza volta, come ha voluto ricordare lei stessa in un post sui social.

Zia per la terza volta! Però questa volta sono mio fratello Andrea e Carola a farci questo dono immenso!

Queste le parole di Naike Ravelli evidentemente entusiasta di questa gravidanza, taggando nel suo post il fratello Andrea e la cognata Carola. La nonna, Ornella Muti, invece, ha solo risposto al post del figlio Andrea con un cuore sotto la foto che mette in mostra il bel pancione della nuora.

Andrea Fachinetti papà per la prima volta

L’ultimo figlio di Ornella Muti e di Federico Fachinetti, secondo marito dell’attrice italiana, è nato a Roma il 24 ottobre del 1987. Ha partecipato a Pechino Express e ha sfilato anche per molti marchi di moda, come Armani.

Ora con la compagna Carola inizia un nuovo viaggio con la gravidanza e la nascita del loro primo figlio. O della prima figlia? Dovremo aspettare aggiornamenti, che sicuramente non tarderanno ad arrivare sui social.