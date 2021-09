Ornella Muti è una della attrici italiane più belle ed apprezzate al mondo. Alla veneranda età di 66 anni l’attrice è ancora bellissima e sensuale come sempre. Le sue qualità sono rimaste intatte, per nulla messe a dura prova dall’età che avanza. Non a caso resta una delle donne dello spettacolo più apprezzate di sempre, il suo carisma è impareggiabile e la curiosità nei suoi confronti è sempre altissima.

Fonte: web

Anche lei come tutti si è adeguata ai tempi moderni, sbarcando da qualche anno sui social e in particolare su Instagram. I suoi 250mila followers la seguono con estremo entusiasmo e vogliono sapere di lei con estremo interesse ed affetto! Proprio per questo, l’attrice è solita postare degli scatti che la ritraggono nella sua quotidianità.

Fonte: web

Come ha fatto qualche giorno fa quando si è recata dal famoso parrucchiere dei vip e non solo Federico Fashion Style per stravolgere letteralmente il suo look. Le mani sapienti ed esperte del famoso parrucchiere hanno fatto un ottimo lavoro, come lei stessa ha documentato su Instagram.

Fonte: web

L’attrice si è mostrata in splendida forma, la sua chioma fluente e bionda ha conquistato i fan che non hanno potuto fare a meno di lasciarle tantissimi like. Ornella Muti ha sempre avuto un bel rapporto con il suo corpo. In una passata intervista disse a riguardo: “Per me, l’importante è avere armonia dentro di me perché questo cambia molto una persona. La bellezza è qualcosa che va alimentata dall’interno e dall’esterno, altrimenti si rischia di avere un bell’aspetto e il vuoto dentro, nulla di più”.

Federico Fashion Style è ormai famosissimo in tutt’Italia. Salito alla ribalta nazionale grazie alle trasmissioni andate in onda su Real Time, oggi ha aperto diverse sedi a Roma, Milano e di recente anche a Napoli. Spesso criticato per i suoi costi non proprio di mercato, ogni giorno ha la fila composto da personaggi dello spettacolo e non solo.