Andrea Foriglio sulla rottura tra Nicole e Carlo: le sue parole

Dopo il clamoroso annuncio attraverso una diretta Instagram da parte di Carlo Alberto Mancini, Andrea Foriglio non ha potuto fare a meno di commentare la separazione tra Nicole Santinelli e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne. Scopriamo insieme tutte le sue dichiarazioni.

Dal momento in cui Carlo Alberto Mancini ha annunciato la separazione con Nicole Santinelli in diretta su Instagram, Andrea Foriglio è stato chiamato in causa. Già all’interno del programma condotto da Maria De Filippi, i telespettatori insinuavano che la tronista mostrasse più interesse per l’osteopata romano.

Ad alimentare le numerose indiscrezioni è stato un video pubblicato ieri sera sui social da Nicole Santinelli in cui ha nominato Andrea Foriglio. Alla luce di questo, l’ex corteggiatore ha deciso di rompere il silenzio attraverso una storia pubblicata su Instagram:

Faccio questo video per rispondere a tutte queste persone che mi

hanno scritto in questi giorni riguardo la situazione di Nicole dato

che mi ha citato anche nel suo audio. Faccio una premessa. Non ho

nulla contro Nicole. Con me si è sempre comportata come una

signora ed è una persona a cui io voglio bene. Secondo me quello che

è successo a Nicole succede a tutte quelle persone che scelgono con

la testa invece di farlo con il cuore. Tutte quelle persone che si fanno

influenzare da altre persone che non vivono quello che vivi tu, non

provano quello che provi tu, non sanno e non possono sapere.

Non è tutto. Nei giorni scorsi è giunta anche una segnalazione a Deianira Marzano. Pertanto, si vocifera che Nicole e Andrea si sarebbero sentiti e visti. In ogni modo, le dichiarazioni dell’osteopata romano hanno smentito i rumors:

lo credo che la ragione a discapito dell’istinto nella vita sia qualcosa

di positivo, ma in amore no. Non ha mai funzionato e infatti non ha

funzionato neanche questa volta. Comunque ho avuto ragione

anche stavolta anche se me ne faccio ben poco. Non mi sono

sbagliato, perché se con le parole puoi mentire, con gli occhi non

puoi farlo e quelli secondo me parlavano da soli. Per come è stata

fatta la scelta secondo me non poteva esserci epilogo diverso.

Infine, Andrea ha concluso il suo discorso lanciando una velenosa frecciatina: